В ЕР не исключили появления в новой фракции в ГД молодежных блогеров

Фракция "Единой России" в Думе по итогам выборов в 2026 году может пополниться яркими и креативными лицами, популярными в молодежной среде. Об этом рассказали ТАСС источники в партии, один из них не исключил появления в новой фракции лиц из числа молодежных блогеров и даже рэперов.

Источники в "Единой России" рассказали, что партия в преддверии выборов в Думу внимательно анализирует интересы молодежной среды, а также видит тех, кто является для нее авторитетами. Ранее об активной интеграции молодежи и, в частности, представителей "Молодой гвардии "Единой России" в работу партии и процесс написания программного документа на выборы в Думу заявлял секретарь генсовета Владимир Якушев.

"Есть четкая перспектива, что ярких, креативных, молодых лиц в Госдуме прибавится", - рассказал ТАСС один из собеседников.

Другой собеседник, говоря чуть подробнее о работе над образом новой, привлекательной для молодежи думской фракции, не исключил появления в ней блогеров, популярных музыкальных исполнителей, в том числе рэперов.

"Партия вовлечена в работу с ними. Мы все понимаем, что для наших людей лучше, чем наши люди, не сделает никто. Поэтому здесь важно дать дорогу тем, кто готов и умеет расти над собой и вести за собой единомышленников - будь то блогер или рэпер", - рассказал он.

Он добавил, что в "Единой России" в ходе подготовки к федеральной кампании не забывают о зумерах. "Это наши дети, преемники, будущее - иначе о них позаботятся "оттуда", - заявил источник. Говоря об анализе блогерской сферы, собеседник рассказал, что в партии отмечают рост запроса на форматы и нарративы, которые знакомят молодежные аудитории с актуальной общественно-политической повесткой.

"В пучине различных вбросов, дипфейков, ИИ-контента для зумеров нужен "дежурный свет" и среди них (блогеров - прим. ТАСС) есть здравые авторы, за виральностью которых этот свет мягко, но горит. Они отвечают перед теми, кто им доверяет, и это в чем-то уже их роднит с депутатством. Такие избранники получат особый статус, интересны будут и обществу, и партии", - сказал он.

О выборах в Думу

Выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва.

Как сообщал член генсовета ЕР Сергей Перминов в ходе круглого стола по праймериз, на предстоящих в этом сентябре выборах партия отработает лучшие электоральные технологии для применения их в ходе дальнейшей федеральной кампании. По словам секретаря генсовета Владимира Якушева, задача, которую партия перед собой по итогам выборов в Думу, - сохранить большинство.