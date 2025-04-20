В МИД рассказали о курируемой извне киберпреступности против России

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Россия столкнулась с беспрецедентной вредоносной кампанией, давлением на компьютерные сети, курируемой извне компьютерной преступностью. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, сообщает РИА Новости.

В МИД рассказали о курируемой извне киберпреступности против России
© РИА Новости

По его словам, Россия, несмотря на попытки взломов оборудования, ограничения на передачу технологий и санкции, уверенно сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что запущенные правительством программы по замещению иностранных информационно-коммуникационных технологий дают результат.

Ранее сайт департамента МИД России, отвечающего за выдачу электронных виз, подвергся атакам зарубежных хакеров. В ведомстве отметили, что атака проводилась с помощью сервисов VPN, поэтому отследить ее источник трудно.

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Сергей Вершинин
МИД России