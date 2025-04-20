Путин поздравил православных с Пасхой

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху. Текст опубликован на сайте Кремля.

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Глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Путин и Предстоятель РПЦ также по традиции обменялись подарками.

"Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов", - подчеркнул президент.

Путин оценил огромную роль РПЦ и других христианских конфессий в укреплении общественного согласия, воспитании молодежи и упрочении семейных ценностей.