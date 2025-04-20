Селам в Южной Осетии выделили по 1 млн рублей к 80-летию Победы

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Президент России Владимир Путин выделил из своего резервного фонда по одному миллиону рублей каждому селу и каждой школе Республики Южная Осетия к 80-летию Победы в Великой Ответственной войне. Об этом сообщает Сергея Кириенко.

Селам в Южной Осетии выделили по 1 млн рублей к 80-летию Победы
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Кириенко уточнил, что средства в том числе направят на приведение в соответствующее юбилею состояние мемориалов, памятных стендов, а также музеев. Он напомнил, что Южная Осетия — родина большого числа героев.

«Это особенно важно в республике потому, что народ Южной Осетии и в годы Великой Отечественной войны показал примеры беззаветного героизма, настоящего мужества, преданности своей Родине», — подчеркнул Кириенко.

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