Президент России Владимир Путин выделил из своего резервного фонда по одному миллиону рублей каждому селу и каждой школе Республики Южная Осетия к 80-летию Победы в Великой Ответственной войне. Об этом сообщает Сергея Кириенко.

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Кириенко уточнил, что средства в том числе направят на приведение в соответствующее юбилею состояние мемориалов, памятных стендов, а также музеев. Он напомнил, что Южная Осетия — родина большого числа героев.