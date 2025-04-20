Депутат Слуцкий: срыв пасхального перемирия Украиной не вызывает удивления

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Срывы пасхального перемирия со стороны Украины не вызывают удивления, поскольку ВСУ и до этого нарушали мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с News.ru.

«Россия свое слово держит в отличие от киевского режима. И мы видим, что срывы в ДНР уже идут. И ранее именно ВСУ неоднократно нарушали 30-дневный мораторий на удары по объектам энергоструктуры, который неукоснительно соблюдали ВС РФ», — сказал депутат.

Он указал, что Владимир Зеленский оказался в безвыходной ситуации перед «западными покровителями» после инициативы российского лидера Владимира Путина. Действия России показали, что она привержена к миру, гуманизму и христианским ценностям. Глава Украины же пытается выкрутить ситуацию, но у него плохо получается, сказал Слуцкий.

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До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что сообщения о нарушениях со стороны Украины пасхального перемирия продолжают поступать, ВСУ наносят удары на разных участках соприкосновения.

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