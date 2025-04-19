CNN: администрация Трампа может признать Крым российским

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма российским. США готовы пойти на это в рамках предложения по урегулированию украинского конфликта, сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Пока никаких комментариев от Киева не поступало, но предположение о том, что США могут признать контроль России над Крымом, вряд ли будет встречено с одобрением», — говорится в материале.

По данным телеканала, предложение США об урегулировании также предусматривает прекращение огня вдоль линии фронта. Уточняется, что Вашингтон уже представил свое предложение европейцам и украинцам. Кроме того, сообщается, что госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого рассказал основные тезисы американского плана российскому дипломату.

Ранее о готовности Вашингтона признать Крым российским сообщало агентство Bloomberg. Тогда уточнялось, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.