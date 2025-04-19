WSJ назвала объявление пасхального перемирия "легкой победой Путина"

Объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия с Украиной является его "легкой победой". Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal.

"Краткое предложение о прекращении огня - это легкая дипломатическая победа Путина", - говорится в статье.

Сегодня президент РФ объявил о "пасхальном перемирии" с Украиной сроком на 30 часов. По его словам, российская сторона остановит все боевые действия с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля.

При этом, как объяснили в Минобороны России, режим прекращения огня будет соблюдаться российской армией лишь при условии его взаимного соблюдения со стороны Украины.

Однако, согласно сообщениям российских военкоров, ВСУ перемирие не соблюдают и продолжают атаковать российские позиции практически на всех направлениях.