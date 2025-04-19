Уиткофф хочет еще раз встретиться с представителями России

Вашингтон хочет организовать еще одну встречу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с представителями России, чтобы убедить Москву заключить рамочное соглашение по Украине. Об этом сообщили американские журналисты.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа одновременно планирует еще одну встречу спецпредставителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа с россиянами, чтобы убедить Москву присоединиться к рамочному соглашению», — передает CNN.

По словам авторов телеканала, этот план США представили 17 апреля на встрече с представителями Европы и Украины. Согласно ему, Крым признается российской территорией и прекращается огонь по всей линии фронта. Детали этого соглашения уже были переданы министру иностранных дел Сергею Лаврову. Ожидается, что следующая встреча по Украине пройдет в Лондоне на следующей неделе.

Ранее спецпосланник Стивен Уиткофф уже предлагал признать за Россией четыре новых региона, вошедших в ее состав в 2022 году, как способ достичь прекращения огня на Украине. Эта инициатива была отвергнута Киевом и вызвала критику со стороны некоторых представителей США и Европы. В апреле Уиткофф провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые в Кремле назвали значимым шагом к урегулированию конфликта.