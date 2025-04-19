В Госдуме предположили провокации Киева в пасхальное перемирие
Украинская сторона не будет соблюдать пасхальное перемирие и устроит провокации, поскольку у нее «нет ничего святого». Это доказывает проведенный в Киеве в дни Пасхи фестиваль ЛГБТ*. Так считает депутат Госдумы Алексей Чепа, передает РИА Новости.
Чепа прокомментировал пасхальное перемирие, объявленное Россией. Парламентарий отметил, что ожидал такое решение со стороны властей РФ, но сомневается, что в Киеве готовы поддержать мирную инициативу.
«Мне кажется, что, несмотря на великий светлый праздник Пасхи, Украина будет совершать провокации», — сказал Чепа.
Он напомнил, что Зеленский позволил провести в дни Пасхи фестиваль ЛГБТ*. Это свидетельствует о том, что «ничего святого у них нет».
В субботу верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, отдав приказ остановить все боевые действия. Перемирие начнет действовать с 18.00 (мск) в субботу и продлится до конца воскресенья, 20 апреля.
* ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ