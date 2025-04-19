Путин поздравил военных и всех православных с Пасхой

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Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих и всех, кто отмечает Пасху, с приближением праздника.

Путин поздравил военных и всех православных с Пасхой
© РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня в преддверии Пасхи хочу поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником. Поздравляю всех в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его», — заявил Путин.

Президент России также объявил пасхальное перемирие и призвал Украину к его соблюдению.

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Владимир Путин
Пресс-служба Администрации Президента РФ
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