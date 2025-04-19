Марков объяснил значение объявленного Путиным пасхального перемирия

Российский политолог Сергей Марков назвал "правильным шагом" объявленное сегодня президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Он обратил внимание, что Россия прекращает огонь в одностороннем порядке.

Как отметил эксперт в своем Телеграм-канале, это еще раз подчеркивает "волю России к миру" и дает "моральное преимущество".

Марков считает, что серьезных негативных военных последствий от одностороннего прекращения огня не будет, так как Украине будет сложно организационно воспользоваться этим коротким периодом.

Также политолог отметил, что пасхальное перемирие позволит миллионам русских людей на Украине спокойно посетить пасхальную службу.

Кроме этого Марков подчеркнул, что это даст возможность "Трампу и Уиткоффу сказать европейцам: Киев или не хочет или не может выполнять перемирие. Виноват Зеленский и Европа".

Напомним, что ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин отдал приказ остановить все боевые действия сегодня, 19 апреля, с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник.