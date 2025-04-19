Сенатор Джабаров: Санду пытается уподобиться режиму Зеленского

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT задержание епископа Молдавской митрополии Маркелла в аэропорту Кишинёва.

«Они просто забывают, что население Молдавии православное и поэтому для всех православных это было важно. То, что творят Санду и её сподручные — пытаются уподобиться режиму Зеленского, который борется с Православной церковью, унизил её, разогнал», — считает сенатор.

Он добавил, что то же самое хочет сделать Санду в Молдавии.

«Когда начинается борьба против веры, она всегда заканчивается печально. Я думаю, что рано или поздно они все пожнут плоды своих подлых дел: и на Украине, и в Молдавии», — заключил Джабаров.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что задержание в аэропорту Кишинёва епископа Молдавской митрополии Маркелла — это издевательство над верующим Православной церкви Молдовы.