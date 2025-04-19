Признание российского статуса Крыма властями США покажет, что законный выбор крымчан наконец-то начали уважать на Западе. Об этом заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, передает РИА Новости.

Цеков прокомментировал информацию источников Bloomberg о том, что США готовы признать Крым российским в рамках мирного соглашения по Украине. Депутат считает, что пока это только сообщения медиа, а официальную позицию в Вашингтоне не озвучивали.

«Но признание российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе, а также для других стран, которые захотят последовать примеру американцев», — сказал Цеков.

По его словам, информация о статусе полуострова в иностранных СМИ приводит к тому, что «вода камень точит»: многие на Западе начинают осознавать, что Крым законно вернулся в состав России.

В Крыму заявили, что Запад вынужден признать новый статус России

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Вашингтоне готовы признать Крым российской территорией в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом.