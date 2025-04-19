Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова выдвинутого в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца о том, что Германия «вновь возьмет на себя ответственность» в Европе и мире. Российский дипломат попросила Мерца уточнить, какое историческое время Германии он намерен повторить, придя к власти.

В телеграм-канале Захарова процитировала слова Фридриха Мерца о том, что «Германия снова возьмет на себя ответственность — в Европе и в мире», но не высокомерно и громко, а «надежно и в партнерском духе».

«Снова» — это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?» — написала Захарова.

Мерц ранее говорил о возможных поставках крылатых ракет Taurus Украине в координации с европейскими партнерами.

В ФРГ оценили вероятность поставок Киеву ракет Taurus

В МИД РФ заявили, что это будет означать участие Германии в конфликте, а военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что по резиденции Мерца необходимо нанести удар сразу после старта первой ракеты Taurus с территории Украины.