Песков раскрыл значение диалога между Россией, Ираном и КНР

Диалог между Ираном, Россией и Китаем по ряду вопросов текущей повестки, в частности по проблеме иранской ядерной программы, необходим для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке в целом, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

В 2015 году Великобритания, ФРГ, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики.

«Диалог по различным вопросам между Россией, Ираном и Китаем имеет большое значение как с точки зрения интересов трех стран, так и с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока», — отметил Песков.

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Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что Тегеран в ближайшее время передаст на ратификацию в парламент страны Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.