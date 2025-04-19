В Кремле раскрыли, что Трамп понял о конфликте на Украине

Руководство США, включая президента страны Дональда Трампа, понимает первопричины конфликта на Украине, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он добавил, что созданный за годы и десятилетия антироссийский фон мешает властям страны продвигать разумные идеи, пишет «Интерфакс».

Журналисты попросили чиновника рассказать, как проходят переговоры по урегулированию кризиса на Украине между Москвой и Вашингтоном.

«Как мне представляется, руководство американской администрации, включая президента [Дональда Трампа], они понимают первопричины конфликта [на Украине]», — отметил Ушаков.

По его словам, продвижению разумных инициатив, выдвигаемых американской стороной, мешает антироссийский фон в западных странах.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США понимают необходимость решения территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования.

Стали известны подробности переговоров России и США

По словам министра, единственное решение украинского конфликта — это устранение его первопричин. Он добавил, что Трамп «это понимает».