В РФ оценили желание западных стран согласовать план прекращения огня на Украине

Газета.Ru

План прекращения огня на Украине должен содержать пункты, касающиеся контроля за исполнением договоренностей. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа.

В РФ оценили желание западных стран согласовать план прекращения огня на Украине
© РИА Новости

Он рассказал, что Москва оперативно работает над поиском путей мирного урегулирования конфликта. При этом неизвестно, как к этому процессу относятся в западных странах.

«Самое ведь главное, чтобы этот план включал контроль по энергоресурсам, по энергоинфраструктуре. Когда было принято решение о 30-дневном моратории, то украинской стороной он не выполнялся. Соответственно, не было контроля», — подчеркнул парламентарий.

В связи с этим депутат пришел к выводу, что участники переговоров обязаны включить в план прекращения огня положения о контроле за исполнением тех или иных договоренностей.

19 апреля газета The New York Post со ссылкой на источники сообщила, что США и союзники Украины из числа европейских стран планируют утвердить план полного прекращения огня до конца месяца. Это может произойти на предстоящей встрече в Лондоне. По данным издания, впоследствии согласованный документ будет представлен Москве.

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