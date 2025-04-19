В Кремле анонсировали переговоры Путина с султаном Омана

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В Кремле анонсировали переговоры президента России Владимира Путина с султаном Омана Хейсамом бен Тареком Аль Саидом 22 апреля в Москве.

В Кремле анонсировали важный международный телефонный разговор Путина
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«Будут обсуждены основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы», — говорится в сообщении.

Кроме того, политики поговорят об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня.

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Султанской канцелярии Омана.

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