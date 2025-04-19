МИД России осудил отказ Молдавии в выезде архиепископа РПЦ за Благодатным огнем

МИД России выступил с осуждением в адрес молдавских властей за отказ архиепископу Молдавской митрополии РПЦ Бельцкому и Фалештскому Маркеллу выехать из Кишинева для получения Благодатного огня на Святой земле.

Специальный представитель главы МИД России по вопросам свободы вероисповедания Геннадий Аскальдович назвал этот шаг «злостным выпадом против канонической православной церкви Молдовы», передает ТАСС.

По словам дипломата, 17 и 18 апреля архиепископ Маркелл был лишен возможности вылететь из международного аэропорта Кишинева. Власти объяснили запрет тем, что за Благодатным огнем отправился представитель Бессарабской митрополии Румынской православной церкви.

МИД России отметил, что это решение вызвало широкий негативный резонанс как на Украине, так и за ее пределами. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что действия молдавских властей демонстрируют «антинародный курс» и «политику двойных стандартов».

Россия призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию и дать принципиальную оценку действиям Кишинева. МИД выразил уверенность, что подобный запрет ущемляет права верующих и подрывает основы межконфессионального диалога в Молдове.

Напомним, архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркел не смог вылететь в Израиль за Благодатным огнем из-за дополнительных проверок пограничников в аэропорту Кишинева. Пограничники подвергли его долгой проверке, которая длилась несколько часов, и самолет улетел без него. При этом делегация прорумынской Бессарабской митрополии беспрепятственно отправилась на Святую землю.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что правительство Майи Санду подобными действиями против православных пытается не только политизировать Пасху, но избавиться от ПЦМ как от сильного общественного института.