В Госдуме рассказали о «пробном шаре» от США

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал пробным шаром публикации в западной прессе о готовности США признать Крым российским. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее западные СМИ сообщили, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. Журналисты пояснили, что Вашингтон еще не принял окончательное решение по этому вопросу.

Белик заметил, что Соединенные Штаты «тестируют» западное сообщество провокационными для них заявлениями.

По его словам, на Западе все и так признают Крым российским де-факто, но Вашингтон желает знать, как поведет себя атлантический мир, если признать полуостров частью России де-юре.

«Это без сомнения очередной пробный шар, никакого решения и даже проекта еще не принято», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, США взвешивают, что для них выгоднее в таком шаге — признать и расширить экономические контакты с Москвой или не признавать, и оставить все как есть.

В Совфеде прокомментировали готовность США признать Крым российским

Республика Крым вошла в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.