Цивилев передал Токаеву личное послание от Путина

Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Касым-Жомарт Токаев получил сегодня от министра энергетики РФ Сергея Цивилева личное послание российского лидера Владимира Путина.

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Как передает ТАСС, Токаев принял сегодня Цивилева по договоренности с Владимиром Путином.

Встреча была посвящена перспективам партнерства в сфере энергетики.

Путин обсудил с Токаевым энергетику и переговоры с США

В пресс-службе Токаева отметили, что эта сфера является ключевым направлением в отношениях Казахстана и России.