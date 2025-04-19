Цивилев передал Токаеву личное послание от Путина
Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Касым-Жомарт Токаев получил сегодня от министра энергетики РФ Сергея Цивилева личное послание российского лидера Владимира Путина.
Как передает ТАСС, Токаев принял сегодня Цивилева по договоренности с Владимиром Путином.
Встреча была посвящена перспективам партнерства в сфере энергетики.
Путин обсудил с Токаевым энергетику и переговоры с США
В пресс-службе Токаева отметили, что эта сфера является ключевым направлением в отношениях Казахстана и России.