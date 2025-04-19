Запад рано или поздно будет вынужден признать, что Россия вернула себе статус сверхдержавы.

Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня история повторяется. Таврида расцветает. Россия вернула себе статус сверхдержавы. А Запад рано или поздно будет вынужден смириться с реальностью», — подчеркнул он.

Аксенов напомнил, что 19 апреля отмечается День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Глава региона напомнил, что Россия после присоединения Крыма в 1783 году серьезно укрепила международно-политические позиции и обрела статус сверхдержавы.

В конце марта глава парламента региона Владимир Константинов говорил, что Крым готов при соответствующей необходимости предоставить Западу доказательства законности референдума о воссоединении региона с Россией в 2014 году.

Как он подчеркивал, региону важно, что результаты референдума о воссоединении с Россией принимают в Москве, а Запад может это принимать или не принимать. В Крыму не намерены ни перед кем оправдываться, добавил глава парламента.