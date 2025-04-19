Запад будет вынужден смириться со статусом России как сверхдержавы, заявил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

В праздничном календаре России 19 апреля известно как День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Манифест был подписан императрицей Екатериной II 19 апреля (8 апреля по старому стилю) в 1783 году, напомнил глава республики.

«Сегодня история повторяется. Таврида расцветает. Россия вернула себе статус сверхдержавы. А Запад рано или поздно будет вынужден смириться с реальностью», — отметил Аксенов.

Австрийский император Иосиф II в дальнейшем написал, что занятие Крыма, Тамани и Кубани было для него такой же неожиданностью, как и для всей Европы, уточнил глава Крыма.

В конечном итоге, констатировал Аксенов, Европа после некоторого замешательства признала новую реальность.

Республика Крым стала российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма.