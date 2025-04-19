В МИД РФ рассказали, сколько электронных виз выдали иностранцам с 2023 года

В период с 1 августа 2023 года иностранцам выдали более 1 млн электронных виз, сообщили в МИД России.

«С начала практического запуска единых электронных виз (ЕЭВ) с 1 августа 2023 года по настоящее время выдано 1 013 357 виз», — сообщили в министерстве РИА Новости.

По данным МИД, Россию посетили 856,3 тыс. иностранцев.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о преимуществах электронной визы России.