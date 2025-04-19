В России семьям с детьми приготовили приятный подарок в новом году

В России с 2026 года семьям с двумя и более детьми и работающими родителями, если они будут признаны нуждающимся, пересчитают налог на доходы физических лиц по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут денежной выплатой. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин из партии «Единая Россия».

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«С 2026 года в России появится механизм налогового возврата для родителей с двумя и более детьми. Это не просто новая мера поддержки, а перераспределение ранее уплаченного налога на доходы физических лиц: если семья признана нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут в виде денежной выплаты», — рассказал Говырин РИА Новости.

По словам депутата, такую выплату смогут получить не только родные родители, но и усыновители, опекуны — при условии официального трудоустройства, проживания в России и наличия статуса налогового резидента. Критерием для получения выплаты станет соответствие критерию нуждаемости: среднедушевой доход семьи за год должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума региона.

На поддержку семей с детьми направят около 10 трлн рублей

Говырин уточнил, что расчет выплаты ведется по особой формуле: сначала налог считают по полной ставке, затем по льготной, и разницу возвращают семье. Деньги будут поступать из федерального бюджета через Социальный фонд России. Для получения выплаты потребуется ежегодно подавать заявление — автоматического назначения меры поддержки не предусмотрено, поскольку каждый раз будет проверяться состав семьи (исключаются лица, находящиеся в розыске или на принудительном лечении), доходы и наличие имущества.

О планах по введению новой семейной выплаты для родителей с двумя и более детьми ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства. Тогда он уточнил, что размер поддержки будет зависеть от количества детей в семье, а ставка НДФЛ для нуждающихся семей снизится до 6%.