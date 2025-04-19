В МИД России объяснили угрозы Германии передать Украине ракеты Taurus

Угрозы Германии передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus могли стать элементом торга и давления Евросоюза на США, чтобы европейские страны получили место за столом переговоров по украинскому конфликту. Такое мнение выразил на телеканале «Россия 24» директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

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«Я думаю, что это элемент давления не только на нас, но и, действительно, на переговорный процесс, на американцев, это элемент торга за место за столом переговоров, к которому так одержимо стремится Европа», — заявил представитель российского внешнеполитического ведомства.

В Германии признали неспособность ракет Taurus поменять ход конфликта на Украине

По словам директора департамента, вновь ожившая дискуссия по поводу предоставления Киеву немецких ракет, которыми она смогла бы наносить удары вглубь территории РФ, демонстрирует стремление ФРГ и прочих стран — участниц НАТО к дальнейшей конфронтации вокруг Украины.