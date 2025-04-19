Появление на территории Украины миротворческого контингента НАТО повлечет негативные последствия со стороны РФ. С таким заявлением выступил глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«Европейские ястребы уже ведут дело к возможности своего прямого вовлечения в вооруженный конфликт с Россией на стороне бандеровского режима <...>. Мы не раз повторяли — пока нас не хотят слышать — и еще не раз повторим, что появление на территории Украины военных контингентов стран НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия», — отметил Владислав Масленников в эфире телеканала «Россия-24».

Испания может отправить миротворцев на Украину

Ни для кого не секрет, что в ЕС и НАТО уже давно обсуждают формат присутствия иностранных войск на Украине. По мнению некоторых западных журналистов, появлением натовских миротворцев на Украине — это невыполнимая задача, пишет RT. На прошедшем заседании альянса отправку войск одобрили только шесть участников, передает «Национальная служба новостей».