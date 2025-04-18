Медведев дал совет Европе

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что странам Евросоюза стоит последовать примеру США и выйти из конфликта на Украине, если не удастся добиться никакого прогресса. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать.

«Американские официальные лица заявили, что если не будет никакого прогресса в украинском вопросе, США умоют руки. Мудро. И ЕС должен сделать то же самое», — прокомментировал это Медведев.

По его мнению, при таком сценарии «Россия разберется быстрее».