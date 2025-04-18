Посол Киргизии попросил МИД России объективно расследовать инцидент с мигрантами

Посол Киргизии в России Кубанычбек Боконтаев попросил МИД России объективно расследовать инцидент с мигрантами в московском банном комплексе «Бодрость».

Соответствующее заявление он сделал в Москве на встрече с замглавы российского МИД Михаилом Галузиным.

«Боконтаев... обратился к российской стороне с просьбой объективного и справедливого рассмотрения данного вопроса», — сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что проверка банного комплекса в Москве не была нацелена на граждан какой-либо страны.

Как отметили в Министерстве труда Киргизии, из России выдворят четверых из 24 задержанных в московской бане граждан республики.