Кадыров оценил результаты переговоров Путина и Аль Тани для Чечни

Встреча президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани дала новый импульс развитию сотрудничества между Чеченской Республикой и ближневосточным эмиратом. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Накануне в Москве прошли важные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и эмиром Катара Шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани... Конечно же, состоявшиеся переговоры способствовали дальнейшему укреплению взаимоотношений между Чеченской Республикой и государством Катар», — уверен политик.

Кадыров подчеркнул позитивное влияние переговоров на укрепление двусторонних отношений и выразил намерение продолжить работу над расширением взаимовыгодного партнерства. Он также отметил поступательный характер развития российско-катарских отношений и взаимную заинтересованность сторон в конструктивном диалоге и расширении сотрудничества.

Накануне президент России Владимир Путин поблагодарил эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани за визит в Россию и назвал их разговор содержательным и полезным для развития связей государств.