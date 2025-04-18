СВР заявила о попытках Франции и Великобритании ослабить узы дружбы СНГ

Франция и Великобритания пытаются ослабить существующие между странами СНГ узы дружбы, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Его слова приводятся в распространяемом пресс-бюро разведведомства сообщении, передает ТАСС.

Нарышкин подчеркнул «недопустимость попыток Лондона, Парижа и других „гнезд глобализма“ ослабить узы дружбы и стратегическое сотрудничество между нашими странами».

Ранее в СВР сообщили, что нынешний разлад между США и Европейским союзом (ЕС) становится фактором, способствующим ситуативному сближению Москвы и Вашингтона.