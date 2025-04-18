Слуцкий призвал проверить деятельность бывшего главы узбекской диаспоры

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий планирует направить запрос в Генпрокуратуру России с просьбой проверить законность деятельности и нахождения в стране бывшего главы совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахрома Исмаилова.

По его словам, экс-глава узбекской диаспоры в одном из интервью заявил, что «узбеки хотят заселить Россию».

Слуцкий заметил, что по мнению Исмаилова, экспансия уже началась. Глава партии заявил, что ЛДПР выведет этого «лидера по оказанию миграционных услуг» на чистую воду.

«Исмаилов получил наше гражданство, но сердце, похоже, оставил в другой стране. Наш народ и Генпрокуратура помогут этому узбекскому мечтателю определиться в пространстве. Готовим запросы», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Слуцкий добавил, что призывает проверить всё, в том числе как Исмаилов попал в Россию и чистоту его бизнеса.

Ранее руководство узбекских национально-культурных организаций страны осудило слова главы незарегистрированной межрегиональной организации узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова о бойцах в зоне СВО.