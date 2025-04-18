Вологодский губернатор пообещал заделать "дыру в заборе", через которую идет алкоголь

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообещал заделать "дыру в заборе" под Вологдой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению СМИ, через эту "дыру" велась нелегальная продажа алкоголя в Вологодской области —в регионе действуют ограничения на розничную продажу алкоголя. По словам Филимонова, дыра будет заделана.

«По поводу "дырки в заборе" не переживайте, заделаем. Сезон благоустройства уже начат», — заявил он.

Ранее жителя Волгоградской области осудили за незаконный оборот табачных изделий.