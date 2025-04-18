В МИД России отреагировали на сближение Армении и Турции

В России приветствуют нормализацию отношений между Турцией и Арменией. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин во время телефонного разговора с коллегой из Армении Рубеном Рубиняном.

«С российской стороны подтверждена готовность и далее содействовать поиску точек соприкосновения между Ереваном и Анкарой», — говорится в сообщении ведомства.

Дипломаты также обсудили развитие взаимодействия стран Южного Кавказа в рамках формата «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, а также Россия, Иран, Турция).

Ранее президента Азербайджана Ильхама Алиева возмутила заинтересованность ЕС в открытии границ между Арменией и Турцией. Он заявил, что всем будет лучше, если Европа отдалится от решения проблем региона.