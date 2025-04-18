Николай Патрушев осмотрел производство "Севмаша" и "Звездочки"

В пятницу помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев во время рабочей поездки в Архангельскую область ознакомился с производственной деятельностью Центра судоремонта "Звездочка" и крупнейшим в стране кораблестроительным заводом "Севмаш".

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Так, на "Севмаше" гендиректор предприятия Михаил Будниченко показал Патрушеву ход строительства новейших российских атомных подводных лодок, а также обсудил перспективы развития и загрузки завода. Сегодня на стапелях завода строятся две линейки современных ракетоносцев проектов "Борей-А" и "Ясень-М". Кроме того, завершено строительство проектов "Ясень" и "Борей". С 2012 года предприятие передало в состав ВМФ 13 атомных подводных лодок 4-го поколения. Еще несколько современных кораблей находятся на разных стадиях строительства. Также на "Севмаше" ведется ремонт и модернизация крейсера проекта 11442М. Как отметил руководитель предприятия, все заказы выполняются в соответствии с графиками, утвержденными министерством обороны, а при создании кораблей используются комплектующие исключительно российского производства. В работах задействованы более 400 контрагентских организаций со всей России.

В свою очередь на "Звездочке" генеральный директор предприятия Сергей Маричев доложил Николаю Патрушеву об исполнении контрактов в сфере военно-технического сотрудничества и дальнейших перспективах верфи в этом направлении, а также об участии в доковой программе ОСК. Так, в этом году начнутся масштабные работы по модернизации наливной док-камеры - ключевого гидротехнического сооружения верфи.

Маричев также проинформировал помощника президента России о мероприятиях, нацеленных на модернизацию и техническое перевооружение предприятия, проводимых в рамках федеральных целевых программ. Как отметил руководитель "Звездочки", инвестиционные программы охватывают не только мощности головного предприятия в Северодвинске, но и филиалы Центра судоремонта, расположенные в других регионах России.