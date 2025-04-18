В Госдуме посоветовали экс-лидеру диаспоры «ждать гостей» после слов об экспансии в России

Госдума инициирует проверку в отношении бывшего лидера узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахрома Исмаилова после его слов о России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram, комментируя материал «Ленты.ру».

Незадолго до этого в сеть выложили видео, на котором Исмаилов говорит, что гражданам Узбекистана предстоит культурная «экспансия» в России. К проявлениям такой «экспансии» он отнес, в частности, «чайхану на каждом углу» и кальяны.

«Я вообще сторонник стомиллионного Узбекистана», — заявил экс-глава диаспоры.

При этом указанное число этнических узбеков должно проживать далеко не только на исторической родине, подчеркнул он.

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Слуцкий отметил, что у Исмаилова есть российское гражданство. Он также обратил внимание на желание общественника заселить «огромные территории, которые пустуют» — так Исмаилов назвал Россию.

В связи с этим глава думского комитета пообещал проверить деятельность Исмаилова, в частности его легализацию в России. Политик пообещал направить соответствующий запрос в органы прокуратуры.

«Бахром Бахтиерович, жди (...) русских в гости!» — заключил Слуцкий.

Ранее высказывание Исмаилова прокомментировал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Он заявил, что схожую с экс-главой общины позицию занимают и некоторые российские чиновники.