Захарова высмеяла украинские санкции против Куклачева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала украинские санкции против артиста цирка и дрессировщика кошек Юрия Куклачева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В своем сообщении она назвала Владимира Зеленского «кровавым клоуном», а санкции против Куклачева — «санкциями против доброго». Кроме того, дипломат также приложила к своему сообщению мем с кошками «Наташ, просыпайся», заменив кошачьи «реплики» на фразы «там Зеленский опять весь уронился» и «не отправляйте нас к этому наркоману».

«Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость», — написала она.

Ранее Владимир Зеленский подписал санкционный список, в который попал ряд российских звезд шоу-бизнеса. Помимо Куклачева, в него также попал актер Никита Джигурда, певец Shaman, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, телеведущий Оскар Кучера и другие.