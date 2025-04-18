Эксперт Кошкович предупредил о «катастрофическом сценарии» для Украины после слов Рубио

По мнению Кошковича, изменение позиции Вашингтона чревато «наихудшим сценарием» как для Украины, так и для Европейского союза.

Недавно представитель администрации Белого дома заявил, что Соединенные Штаты долгое время оказывали всемерную поддержку Украине, однако пришло время сосредоточиться на других важных задачах. При этом было подчеркнуто, что Вашингтон готов содействовать мирному процессу, если Киев и Москва продемонстрируют искреннюю приверженность деэскалации конфликта. В противном случае, США будут вынуждены «заняться чем-то другим».

Кошкович опасается, что прекращение американской помощи может обернуться экономическим коллапсом для Европейского союза и привести к военному разгрому Украины.

Накануне в Париже прошли переговоры с участием представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубио проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова об итогах этих консультаций, подчеркнув, что они состоялись в контексте диалога между Вашингтоном и Москвой, в том числе в рамках недавней встречи президента Владимира Путина со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее Рубио и Келлог советовали Трампу занять более жесткую позицию по России в решении конфликта на Украине, а также Рубио заявил, что США слишком долго поддерживали Украину, пора двигаться дальше.