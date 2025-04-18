Лавров раскрыл темы переговоров с главой МИД Ирана

Одной из тем переговоров глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи стало сопротивление односторонним несправедливым санкциям. Детали переговоров раскрыл российский министр, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, стороны уделили внимание целому ряду вопросов, прежде всего торгово-экономическим связям. Лавров подчеркнул, что товарооборот стран вырос на 13 процентов, несмотря на жесткие санкции Запада против России и Ирана.

«Мы, конечно, продолжим в двустороннем плане работать над тем, чтобы эффект от этих незаконных санкций снижался и был сведен к нулю. У нас есть полная уверенность, что мы сможем это сделать», — заверил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Аракчи назвал прошедшие 17 апреля переговоры с президентом России очень содержательными. Дипломат отметил, что Иран считает Россию своим стратегическим партнером и важным соседом, подчеркнув, что отношения между странами еще никогда не были так близки.