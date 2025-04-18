Мэр Белгорода вступил в отряд "БАРС"

Глава Белгорода Валентин Демидов записался добровольческое формирование "БАРС-Белгород", сообщил чиновник в своем Telegram-канале.

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"Хочу пройти слаживание в полевых условиях плечом к плечу с теми, кто защищает наш регион и наш Белгород. Уверен, этот опыт будет полезен в будущем на моем рабочем месте. Готов к выполнению задач, которые стоят перед добровольческим формированием. С понедельника выхожу на службу", - написал Демидов.

Он подчеркнул, что областной центр сталкивается с военными угрозами на протяжении нескольких лет:

"Мы пережили и преодолели последствия страшных террористических атак ВСУ. Постоянно взаимодействуем с теми подразделениями, которые защищают наш город и регион. Одно из них - "Барс-Белгород". Считаю, что необходимо повышать военные навыки на учебно-тренировочных полигонах, получать опыт оперативного взаимодействия внутри подразделения".

Кто будет руководить городом на время отсутствия Валентина Демидова, не сообщается.

"БАРС" (боевой армейский резерв страны) - подразделения, которые ведут борьбу с беспилотниками, диверсионно-разведывательными группами, обеспечивают режим контртеррористической операции. В белгородском отряде служили несколько вице-губернаторов, министры, а также главы муниципалитетов.