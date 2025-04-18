В Кремле ответили на слова Рубио об идеи США выйти из переговоров по Украине

США должны сами комментировать свою позицию по возможному выходу из переговоров по Украине. В Кремле же отмечают определенный прогресс в диалоге по украинскому кризису. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания американского сенатора Марко Рубио о намерении Вашингтона выйти из переговорного процесса.

«Этот вопрос нужно задавать в Вашингтоне. Мы считаем, что определенный прогресс можно уже констатировать. Он связан с мораторием, которого придерживалась Россия, по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он уточнил, что впереди еще много сложных обсуждений. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что скоро станет ясно, возможно ли мирное урегулирование украинского кризиса. Он отметил, что Вашингтон готов помочь, или продолжит действовать по своим планам.