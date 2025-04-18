В Кремле ответили на слова Рубио об идее США выйти из переговоров по Украине

Российские власти считают, что можно говорить об определенном прогрессе в переговорах по Украине, связанном с временным мораторием на удары по энергетической инфраструктуре.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление госсекретаря США Марко Рубио, который допустил прекращение работы Вашингтона над урегулированием российско-украинского конфликта, пишет РИА Новости.

«Это нужно задавать вопрос в Вашингтоне. Мы считаем, что определенный прогресс можно уже констатировать — это прогресс, связанный с временным мораторием, которого придерживается Россия, по ненанесению ударов по энергетической инфраструктуре. Россия его придерживается, чего не скажешь об украинской стороне. Наработки есть, но впереди еще много сложных обсуждений», — сказал Песков на брифинге журналистам.

Заявление Зеленского о переговорах вызвало ярость на Западе

18 апреля глава американского госдепа в ходе пресс-конференции заявил, что переговоры не могут продолжаться вечно. Он добавил, что Вашингтон три года поддерживал Киев, но теперь достигнута точка, когда нужно сфокусироваться на другом.