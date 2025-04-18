В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Трампа

Контакты президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа могут быть оперативно согласованы, если такая необходимость возникнет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что «в настоящий момент на этой неделе контактов не запланировано».

«Но, с другой стороны, скажем так, налаженные контакты позволяют весьма и весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости», — сказал Песков.

Напомним, что Путин и Трамп созванивались уже дважды. 18 марта после разговора российский лидер поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе сторон украинского кризиса от ударов по объектам энергетики на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.