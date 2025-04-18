Матвиенко назвала циничным шабашем планы Киева провести парад 9 мая
Планы по проведению своего парада в Киеве 9 мая — очередной акт неприкрытого цинизма. И ни один уважающий себя разумный политик не будет принимать участие в этом «Киевском шабаше». Об этом 18 апреля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после церемонии возложения на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге.
«Режим Владимира Зеленского, который возвел в ранг национального героя Бандеру и Шухевича, пособников Гитлера, на руках которых кровь тысяч украинцев, русских, поляков, евреев, какое они вообще имеют моральное право проводить мероприятия в честь Победы?!» — возмутилась Матвиенко.
Она напомнила, как целенаправленно на Украине стирается память о советской победе. Людям не позволяют возлагать цветы к памятникам, сами памятники в ряде стран сносят.
«Они борются с памятниками солдату, который погиб, освобождая те же европейские государства. Это какой-то театр абсурда, и я абсолютно уверена, что ни один уважающий себя лидер суверенного государства, никакие уважаемые разумные политики никогда не пойдут на этот «Киевский шабаш». Мы твердо знаем, что празднование 80-летия Великой Победы в Москве и парад на Красной площади — это будет очень достойное мероприятие в память о наших предках, в котором уже подтвердили участие многие главы государств. И мы вместе, как и 80 лет назад, будем праздновать нашу общую Великую Победу», — заключила председатель Совфеда.