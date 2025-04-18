Кремль раскрыл, будет ли Путин участвовать в «Бессмертном полку»

Песков: Кремль сообщит, если Путин будет очно участвовать в «Бессмертном полку»
Кремль своевременно проинформирует, если будет принято решение об очном участии президента России Владимира Путина в «Бессмертном полку».
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы своевременно сообщим», — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее поступила информация, что акция «Бессмертный полк» в городах России пройдёт 9 мая в смешанном формате.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов между тем заявил, что шествие «Бессмертного полка» вернётся на улицы города.