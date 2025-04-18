Небензя указал на нереалистичность прекращения огня на Украине

Прекращение огня на Украине пока нереалистично. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

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Он пояснил, что завершению конфликта препятствует нарушение Киевом моратория на удары по энергообъектам. «В данных обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе», — подчеркнул Небензя.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что за все время действия моратория Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили более 80 атак на российские энергообъекты.