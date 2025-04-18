Пушков: Трамп не хочет нести ответственность за весь Запад

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не хочет нести ответственность за весь Запад.

По его словам, премьер Италии Джорджа Мелони заявила американскому лидеру, что хочет сделать Запад «снова великим», предложив Трампу сделать это вместе. Он, в свою очередь, как пишет Пушков, сдержанно согласился, однако особого восторга не выразил.

«Похоже, он не хочет нести новые расходы, чтобы сделать Запад «снова великим», не хочет нести ответственность за весь Запад, не сильно любит Европу и не очень верит, что она способна возродиться», — написал сенатор в Telegram-канале.

Ранее Трамп заявил, что у Европы много проблем, многие из них связаны с миграционной политикой.

Кроме того, в Politico утверждали, что Трамп был недоволен из-за поддержки ЕС в адрес Владимира Зеленского.