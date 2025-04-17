Раскрыты детали разговора Лаврова и Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 17 апреля, провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили ряд вопросов текущей международной повестки, пишут «Аргументы и факты».

Рубио проинформировал Лаврова о состоявшихся у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины во Франции.

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Госсекретарь подчеркнул, что президент США Дональд Трамп нацелен на скорейшее завершение конфликта на Украине.

Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса.

Кроме того, пояснили в МИД РФ, Лавров и Рубио условились поддерживать оперативную связь в свете планируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной.