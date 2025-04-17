Рубио рассказал Лаврову о контактах США с Украиной

Госсекретарь Марко Рубино провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которого рассказал ему о контактах, которые он провел вместе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом с Украиной, сообщили в российском ведомстве.

«Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и Спецпосланника Президента США С.Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран», — говорится в сообщении.

Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами для надежного устранения первопричин украинского кризиса. Лавров и Рубио условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете встреч США и ЕС с украинской стороной на следующей неделе.

В Госдепе сообщили, что Рубио передал Лаврову позицию Трампа о том, что кризис вокруг Украины требуется урегулировать.

Москва чувствует стремление Вашингтона понять первопричины конфликта на Украине, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, переговоры между Москвой и Вашингтоном на разных уровнях идут довольно интенсивно. Сам факт контактов между странами является положительным и резко контрастирует с положением дел при администрации Джо Байдена.