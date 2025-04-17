Рубио сообщил Лаврову о контактах с Украиной в Париже

Американский госсекретарь Марко Рубио рассказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову о контактах с Украиной и представителями ЕС в Париже. Об этом сообщили в российском МИД.

«Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран», — отметили в дипведомстве.

Он подчеркнул, что контакты состоялись в русле тематики консультаций, которые проводятся между Россией и Соединёнными Штатами, включая недавнюю встречу президента России Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что Лавров провёл телефонный разговор с Рубио.